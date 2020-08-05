Tel Aviv Belediye binası Lübnan bayrağıyla aydınlatıldı - Son Dakika

Tel Aviv Belediye binası Lübnan bayrağıyla aydınlatıldı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in belediye binası, Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından Lübnan bayrağıyla aydınlatıldı.

Tel Aviv Belediye binası Lübnan bayrağıyla aydınlatıldı, System.String[]

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in belediye binası, Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından Lübnan bayrağıyla aydınlatıldı. Belediye Başkanı Ron Huldai yaptığı açıklamada, "İnsanlık, her türlü çatışmadan önce gelir" dedi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen ve 135 kişinin ölümüne neden olan şiddetli patlamanın ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv'in belediye binasının dış cephesine Lübnan bayrağı aydınlatıldı. Tel Aviv Belediye Başkanı Ron Huldai, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam belediye binasını Lübnan bayrağıyla aydınlatacağız" ifadelerini kullandı. Huldai, "İnsanlık, her türlü çatışmadan önce gelir ve kalplerimiz başlarına gelen korkunç felaketin ardından Lübnan halkıyla birlikte" dedi. Huldai'nin açıklamasına tepki gösteren Yair Netanyahu ise belediye binasına Lübnan bayrağı yansıtılmasına yönelik, "Bu çılgınlık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle Lübnan'a başsağlığı dilemişti. Netanyahu, İsrail'in Lübnan'a insani yardım sağlamaya hazır olduğunu belirtmişti. - TEL AVİV

Tel Aviv, Beyrut, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 10:40

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tel Aviv Belediye binası Lübnan bayrağıyla aydınlatıldı - Son Dakika
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