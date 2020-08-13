Tel Aviv Belediye Binası'na BAE ve İsrail bayraklarının silüetleri yansıtıldı - Son Dakika

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de belediye binasına Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail bayraklarının silüetleri yansıtıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Mohammed Bin Zayed, ABD Başkanı Donald Trump'ın aracılığı ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi konusunda uzlaşmaya varmıştı. Başkan Trump ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, anlaşmayı "Devasa gelişme! İki büyük dostumuz tarihi barış anlaşmasını imzaladı" diyerek duyurmuştu. Tarihi anlaşmanın duyurulmasından saatler sonra İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan belediye binasına BAE ve İsrail bayraklarının silüetleri yansıtıldı. Tel Aviv Belediye Başkanı Ron Huldai yaptığı açıklamada, "Başbakanı, BAE ile barış sağladığı ve ilhak planını askıya aldığı için tebrik ediyorum. İsrail'in güvenliği için iki önemli adım atıldı" dedi.

Öte yandan geçtiğimiz hafta belediye binasına Beyrut Limanı'nda yaşanan patlama nedeni ile Lübnan bayrağı silüeti yansıtılmıştı.

(İHA)