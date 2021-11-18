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Tel Aviv Belediyesi'nin evlerinden çıkardığı Filistinlilerin bir parkta çadırlarda bekleyişi sürüyor - Son Dakika

Tel Aviv Belediyesi'nin evlerinden çıkardığı Filistinlilerin bir parkta çadırlarda bekleyişi sürüyor

18.11.2021 11:55

İsrail'de Tel Aviv Belediyesi'nin, yeni inşaat projesi gerekçesiyle evlerinden çıkardığı Acemi Mahallesi'nin sakini 9 Filistinli ailenin, Yafa'da bir parktaki çadırlarda bekleyişi devam ediyor.

İsrail'de Tel Aviv Belediyesi'nin, yeni inşaat projesi gerekçesiyle evlerinden çıkardığı Acemi Mahallesi'nin sakini 9 Filistinli ailenin, Yafa'da bir parktaki çadırlarda bekleyişi devam ediyor.

Tel Aviv Belediyesi, Yafa'nın Arap mahallesi Acemi'de yeni bir konut projesi gerekçesiyle Filistinli aileleri evlerinden çıkardı. Mahalle sakinlerinden bazı aileler, bölgenin yakınındaki bir parka gelerek çadırlarda kalmaya başladı.

Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu aileler, yaklaşık bir haftadır çadırlarda bekliyor. Tel Aviv Belediyesi, güvenlik güçlerini parka göndererek en kısa sürede burayı da boşaltmalarını istedi ancak parktakilere henüz müdahale edilmedi.

Bölge halkı ve Yafa'nın bazı İsrailli sakinleri, parka gelerek evlerinden çıkarılan Filistinlilerle dayanışma sergiliyor.

-Acemi Mahallesi sakinleri kendi evlerinde kiracı

İsrail devletine ait sosyal konut kamu şirketi Amidar, Tel Aviv'in İsrail topraklarına geçmesinin ardından 1949'da bu mahallelerde sosyal konut projeleri yaptı.

Filistinli ailelerin bir kısmı, kendi mülkleri olan evlerine Amidar'ın kiracısı olarak yerleştirildi. Bu ailelerden bir kısmı kendilerinin diye kabul ettiği doğup büyüdükleri evlerin kirasını ödemeyi reddetti.

Belediye, yakın zamanda özel inşaat şirketleriyle anlaşarak bölgede yeni bir projeye başlayacağını duyurdu. Filistinli aileleri evlerinden tahliye etti ve bölgede bir yıkım gerçekleştirdi.

AA ekibinin mikrofon uzattığı aileler, Tel Aviv Belediyesi'nden talep etmelerine rağmen Yafa'da kendilerine yeni bir sosyal konut tahsis edilmediğini veya herhangi bir tazminat ödenmediğini anlattı. Bunun bir kentsel dönüşüm projesi olduğunu kabul etmeyen aileler, Tel Aviv Belediyesi'nin Yafa'daki Filistinlileri sürmeye ve şehri Yahudileştirmeye çalıştığını belirtti.

Dört çocuk annesi Feride Naccar, belediyenin bu hamlesi karşısında, yolun kenarında bir parkta çadırda kalmak dışında seçenek kalmadığını belirterek, "Yafa'da yaşanan bu olay aslında 70 yıllık bir konu. Bizi bu bölgeden sürmek istiyorlar. Bu ırkçı bir tahliye. Yafa'nın Arap kalmasını istemiyorlar. Yafa, Yahudi olsun istiyorlar." dedi.

Buranın sakinlerine bir ev tahsis edilmesini ve çocuklarının geleceğinin güvenceye alınmasını istediklerini aktaran Naccar, Yafa'daki Arap varlığını sonlandırmaya çalıştıklarını anlattı.

-"Bu bana göre haklı bir dava"

Filistinli ailelere destek olmak için parka gelerek çadır kuran İsrailli Jara Berger Alaluf, bu insanlara tüm koşullarını karşılamalarına rağmen bir sosyal konut sağlanmadığını belirterek, "Bu bana göre haklı bir dava." ifadesini kullandı.

Alaluf, İsrail'deki Yahudilerin haksızlıklar karşısında bir itirafa gerek duyduğunu belirterek kendisinin dışında bölgenin Yahudi sakinlerinin de buraya gelerek insanlara destek olduğunu paylaştı.

Buradaki ailelere bir ev tahsis edilmesini umduğunu ancak İsrail-Filistin bağlamında devletin politikaları göz önüne alındığında ümitvar olmadığını aktaran Alaluf, şöyle devam etti:

"Yafa'daki bir kentsel dönüşüm, sosyal konut mücadelesinin çok ötesinde tarihsel olarak bir toprak gaspı, nüfusun yüzde 90'ının tehciri. Bu insanlar kentsel dönüşüme uğradığında herhangi bir metropolde yaşanan durumun aksine bunun arkasında tarihsel ve sömürgeci bir yön de var. Umarım, benim burada oluşum bazı insanların bunu anlamasına yardımcı olur. Yanlış tarafta olmak istemiyorum. Benim varlığımın, Filistinlileri şehirlerinden sürülmesi için kullanılmasını istemiyorum."

Tel Aviv Belediyesi'nin evlerinden çıkardığı Filistinlilerin bir parkta çadırlarda bekleyişi sürüyor
Tel Aviv Belediyesi'nin evlerinden çıkardığı Filistinlilerin bir parkta çadırlarda bekleyişi sürüyor
Tel Aviv Belediyesi'nin evlerinden çıkardığı Filistinlilerin bir parkta çadırlarda bekleyişi sürüyor
Tel Aviv Belediyesi'nin evlerinden çıkardığı Filistinlilerin bir parkta çadırlarda bekleyişi sürüyor
Tel Aviv Belediyesi'nin evlerinden çıkardığı Filistinlilerin bir parkta çadırlarda bekleyişi sürüyor

Tel Aviv, İsrail, İnşaat, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tel Aviv Belediyesi'nin evlerinden çıkardığı Filistinlilerin bir parkta çadırlarda bekleyişi sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tel Aviv Belediyesi'nin evlerinden çıkardığı Filistinlilerin bir parkta çadırlarda bekleyişi sürüyor - Son Dakika
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