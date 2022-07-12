TEL AVİV, 12 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in Tel Aviv kentinde Kurban Bayramı tatilinde deniz kenarında vakit geçiren insanlar, 11 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Tomer Neuberg/JINI, Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua
Kurban Bayramı, Tel Aviv, İsrail, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Tel Aviv'de Kurban Bayramı Tatili - Son Dakika
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