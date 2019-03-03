Son Dakika Haberleri: Tel Aviv'de Netanyahu Karşıtı Protesto

Tel Aviv'de Netanyahu Karşıtı Protesto

1 saat önce

- Göstericilerin Netanyahu karşıtı pankart ve dövizlerle yürüyüş yapması Slogan atılması Göstericilerden detaylar Göstericilerle röportaj İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan göstericiler, hakkında yolsuzluk soruşturması açılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi.

- Göstericilerin Netanyahu karşıtı pankart ve dövizlerle yürüyüş yapması
Slogan atılması
Göstericilerden detaylar
Göstericilerle röportaj İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan göstericiler, hakkında yolsuzluk soruşturması açılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi. Göstericiler, Netanyahu'yu kınayan dövizler taşıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:46 Kaynak: AA

Tel Aviv, Güncel
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