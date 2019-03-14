Son Dakika Haberleri: Tel Aviv'de Siren Sesleri Duyuldu

Tel Aviv'de Siren Sesleri Duyuldu

35 dakika önce

- Tel Aviv'de siren sesleri duyulduTEL AVİV - İsrail, Gazze'den Tel Aviv'e roket atılmaya çalışıldığını ve bu sebeple şehirdeki füze uyarı sistemlerinin harekete geçtiğini duyurdu.

Tel Aviv'de Siren Sesleri Duyuldu, System.String[]
- Tel Aviv'de siren sesleri duyuldu

TEL AVİV - İsrail, Gazze'den Tel Aviv'e roket atılmaya çalışıldığını ve bu sebeple şehirdeki füze uyarı sistemlerinin harekete geçtiğini duyurdu.
İsrail ordusu, Gazze'den Tel Aviv'e iki roket atılmaya çalışıldığını bu sebeple şehirdeki füze uyarı sistemlerinin harekete geçtiğini duyurdu. Yapılan açıklamada roketlerden birinin geri püskürtüldüğü, diğerinin ise açık bir alana düştüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:55 Kaynak: İHA

Gazze, İsrail, Tel Aviv, Güncel
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