Son Dakika Haberleri: Tel Aviv'de terör örgütü YPG/PKK'ya destek eylemi
Son Dakika Güncel Tel Aviv'de terör örgütü YPG/PKK'ya destek eylemi

Tel Aviv'de terör örgütü YPG/PKK'ya destek eylemi

1 saat önce

TEL İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir grup, terör örgütü YPG/PKK'ya destek amacıyla eylem düzenledi.

Tel Aviv'de terör örgütü YPG/PKK'ya destek eylemi, System.String[]

TEL İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir grup, terör örgütü YPG/ PKK'ya destek amacıyla eylem düzenledi.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği önünde toplanan grup, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etti.

Terör örgütü YPG/PKK'ya ait paçavraları taşıyan grup, Türkiye karşıtı çeşitli dövizler ve pankartlar açarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sloganlar attı.

Sloganlarında ABD Başkanı Donald Trump'ı da hedef alan grup, yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

Tel Aviv, İsrail, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:16 Kaynak: AA
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