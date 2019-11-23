Son Dakika Haberleri: Tel Aviv'deki gösteride Netanyahu'nun istifası istendi
Son Dakika Güncel Tel Aviv'deki gösteride Netanyahu'nun istifası istendi - Son Dakika

Tel Aviv'deki gösteride Netanyahu'nun istifası istendi

6 saat önce

TEL İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen gösteride, 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında dava açılmasına karar verilen Başbakan Binyamin Netanyahu'ya görevinden istifa etmesi çağrısı yapıldı.

Tel Aviv'deki gösteride Netanyahu'nun istifası istendi, System.String[]

TEL İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen gösteride, 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında dava açılmasına karar verilen Başbakan Binyamin Netanyahu'ya görevinden istifa etmesi çağrısı yapıldı.

İsrail'deki muhalefet partilerinden Demokratik Birlik İttifakı tarafından Habima Meydanı'nda düzenlenen gösteriye Netanyahu karşıtı yüzlerce kişi katıldı.

Netanyahu'nun fotoğrafının bulunduğu "Suç başbakanı yazılı" pankartlar taşıyan göstericiler, sık sık "Bibi (Netanyahu) eve git", "Netanyahu istifa" sloganları attı.

Tel Aviv'deki gösteri, Netanyahu hakkında dava açılmasına karar verilmesinin ardından düzenlenen ilk büyük gösteri oldu.

"Netanyahu siyaset sahnesinden silinecek ve hapse girecek"

Göstericilerden İşhai Hadaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun, 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında dava açılmasına karar verilmesine rağmen İsraillilerin kendisini başbakan olarak görmek istediğine inandığını ve bunun saçma olduğunu söyledi.

Çok kısa zaman içinde Netanyahu'nun siyaset sahnesinden silineceğini ve yeteri kadar hapiste kalacağını umduğunu dile getiren Hadaş, "Netanyahu dönemi bittikten sonra umarım onun uzun yıllardır bize verdiği zararı onarmaya başlarız." dedi.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, perşembe akşamı 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Başbakan Netanyahu hakkında dava açmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Netanyahu, Mandelblit'in kararını "kendisine karşı yapılmış darbe girişimi" olarak nitelendirirken, Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı, Başsavcının kararına destek vererek İsrail Başbakanını eleştirmişti.

İsrail'deki yasalar gereği hakkında dava açılsa bile başbakan suçlu bulunana kadar görevinde kalma hakkına sahip bulunuyor.

Tel Aviv, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
Öztürk Yılmaz'dan Beştepe'ye giden CHP'li tartışmalarıyla ilgili yorum: Bu olay CHP içerisinde yuvarlanmış FETÖ kumpasıdır Muharrem İnce "Kılıçdaroğlu ile kameraların karşısına geçip kumpası beraber bozalım" sözünü geri çekti Önder Aksakal'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP içerisinde bu tip entrikalar hep olmuştur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 05:21:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tel Aviv'deki gösteride Netanyahu'nun istifası istendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]