Tel Aviv'deki saldırının ardından kente büyük çaplı takviye birlik sevkiyatı yapıldı - Son Dakika
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Tel Aviv'deki saldırının ardından kente büyük çaplı takviye birlik sevkiyatı yapıldı

08.04.2022 02:12
Tel Aviv'deki saldırının ardından kente büyük çaplı takviye birlik sevkiyatı yapıldı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de dün akşam 2 kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırının ardından saldırganı arama çalışmaları hala sürerken kente büyük çaplı takviye birlik sevkiyatı yapıldı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de dün akşam 2 kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırının ardından saldırganı arama çalışmaları hala sürerken kente büyük çaplı takviye birlik sevkiyatı yapıldı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Naftali Bennett, Savunma Bakanı, İç Güvenlik Bakanı, Genelkurmay Başkanı, İç Güvenlik Servisi (Şin-Bet) Başkanı, İsrail Polisi Genel Müfettişi ve diğer yetkililerin katılımıyla bir güvenlik istişare toplantısı düzenledi.

Toplantı kapsamında sahadaki gelişmeler hakkında yetkililerden bilgi alan Bennett'in, "Tel Aviv'deki terör saldırısı ve teröristi yakalamak için sahada devam eden çabaları" ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, toplantıda, "Tel Aviv'e büyük çaplı takviye birliklerinin gönderilmeye devam edilmesinin kararlaştırıldığı" kaydedildi.

İsrail polisinden saldırganın bulunması için kamuoyuna yardım çağrısı

Öte yandan İsrail polisi, orduya bağlı birliklerin de desteğiyle, olayın ardından saldırganın bulunması için Tel Aviv'de ve dışında geniş çaplı arama başlattı.

İsrail polisi, sosyal medya hesaplarından yayınladığı paylaşımda, şüpheli şahsın güvenlik kamerası görüntülerinden elde edilen fotoğrafını paylaşarak "Polis, olay mahallinde görülen bir kişinin bulunması için halktan yardım istiyor." ifadesine yer verildi.

Polis, söz konusu fotoğraftaki şahsa uyan kişinin kimliğini tespit edenlerin İsrail Polisi Yardım Hattını aramalarını istedi.

Başkentin göbeğindeki saldırıda 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Başkent Tel Aviv'in en işlek caddelerinden Dizengoff Caddesi'nde dün akşam saat 21.00 sularında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, saldırının Dizengoff Caddesi'ndeki bir eğlence mekanına düzenlendiği kaydedilmişti.

İsrail'de saldırı dalgası

Son haftalarda art arda saldırılarla sarsılan İsrail'de, 22-29 tarihlerinde ülkenin farklı kentlerde yaşanan 3 ayrı saldırıda toplam 11 İsrailli hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli ölmüştü. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

Hadera şehrinde de 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde 29 Mart akşamı düzenlenen silahlı saldırıda ise biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

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İsrail'in başkenti Tel Aviv'e silahlı saldırı düzenlendi! 2 kişi öldü, en az 4 kişi yaralandı İsrail'in başkenti Tel Aviv'e silahlı saldırı düzenlendi! 2 kişi öldü, en az 4 kişi yaralandı İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü

Tel Aviv, Şin Bet, İsrail, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tel Aviv'deki saldırının ardından kente büyük çaplı takviye birlik sevkiyatı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tel Aviv'deki saldırının ardından kente büyük çaplı takviye birlik sevkiyatı yapıldı - Son Dakika
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