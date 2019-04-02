Son Dakika Haberleri: Tel Aviv'den Bodrum'a İlk Charter Uçuşu

Tel Aviv'den Bodrum'a İlk Charter Uçuşu

1 saat önce

Milas-Bodrum Havalimanı'nda, İsrail'in başkenti Tel Aviv'den sezonun ilk charter uçuşu ile gelen turistler, karanfillerle karşılandı.

Milas-Bodrum Havalimanı'nda, İsrail'in başkenti Tel Aviv'den sezonun ilk charter uçuşu ile gelen turistler, karanfillerle karşılandı.

Corendon Hava Yolları ile gelen İsrail ve Filistinli 180 turiste havalimanı çıkışında lokum ikram edildi ve karanfiller verildi.

Bu sezon Tel Aviv'den Milas- Bodrum Havalimanı'na gerçekleştirilen ilk charter uçuşu ile gelen turistler, daha sonra otobüslere binerek konaklayacakları otellere gitmek üzere alandan ayrıldı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı ve Brontes Travel Seyahat Acentesi yetkilisi Yüksel Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, turistlerin Bodrum ve Marmaris'te konaklayacaklarını söyledi.

Aslan, "Tel Aviv'den ilk charter seferimiz 180 misafirle geldi. İsrail ve Filistin kökenli turistler. Nisan ayında İsrail'de bir bayram (Pesah) var. Bu bayram vesilesi ile de 22 tane charter uçuşu gerçekleştireceğiz Bodrum'a. Yaklaşık 4 bin turist gelecek. Daha sonra yazın haftada dört uçak seferi ile Tel Aviv'den bu uçuşlarımız devam edecek." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:22 Kaynak: AA

Milas-Bodrum Havalimanı, İsrail, Tel Aviv, Bodrum, Güncel
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