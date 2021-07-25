Tel Aviv'den Marakeş'e ilk direkt uçuş gerçekleşti - Son Dakika

İsrail'in Tel Aviv kentinden, Fas'ın Marakeş kentine ilk direkt uçuş gerçekleştirildi.

İsrail'in The Marker sitesinin haberinde, İsrail'in El Al ve Israir Airlines havayolu şirketlerinin, Tel Aviv'den Marakeş'e ilk düzenli ve direkt uçuşlarını başlattığı belirtildi.

Israir şirketine ait uçağın Tel Aviv'den sabah 08.00'de kalktığı ve yolculuğun yaklaşık beş buçuk saat sürdüğü aktarılan haberde, Israir'in Marakeş'e haftada 2 ya da 3, El Al şirketinin ise bir uçuş gerçekleştirmeyi planladığı kaydedildi.

Haberde, yakında Fas'ın Kazablanka kentine de uçuşların gerçekleştirilmesinin beklendiği aktarıldı.

Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın patlak vermesinin ardından 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed, 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün dönemin ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in, tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan'ın ardından 2020'de İsrail'le normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi olurken, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke olmuştu.

Fas ile İsrail 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.