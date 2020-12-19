İsrail Başbakanı Netanyahu canlı yayında Covid-19 aşısı oldu - Son Dakika

İsrail Başbakanı Netanyahu canlı yayında Covid-19 aşısı oldu

19.12.2020 23:52

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya canlı yayında, Alman BioNTech ile ABD'li Pfizer'ın geliştirdiği Covid-19 aşısı yapıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya canlı yayında, Alman BioNTech ile ABD'li Pfizer'ın geliştirdiği Covid-19 aşısı yapıldı. İsrail'de korona virüs aşısı olan ilk kişi Netanyahu oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, akşam saatlerinde Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan'da bulunan Sheba Tıp Merkezi'nde canlı olarak gerçekleştirilen yayın sırasında korona virüs aşısı oldu. Netanyahu aşı yapılmadan önceki konuşmasında, "Bu İsrail Devleti için çok büyük bir gün. Neredeyse 1 yıldır insanlığın son 100 yılda karşı karşıya kaldığı en kötü salgını yaşıyoruz. Bugün ise kurtuluşun başlangıcı" dedi. Netanyahu, İsrail halkına aşı olmaları için çağrıda bulunarak, "İsrail'e milyonlarca aşı getirdik, herkesin aşılanması gerekiyor. Bugün kişisel bir örnek olmak ve sizleri de aşı olmaya teşvik etmek için ilk aşının bana ve Sağlık Bakanı Yuli Edelstein'a yapılmasını istedim" dedi.

Netanyahu'nun ardından Sağlık Bakanı Yuli Edelstein de korona virüs aşısının ilk dozunu aldı. Sağlık Bakanı genel müdürü Chezy Levy, aşılanan 3. kişi olurken, ardından Sheba başkanı Profesör Yishak Kreiss, Enfeksiyon Hastalıkları Başkanı Galia Rahav ve Enfeksiyon Hastalıkları Epidemiyoloji Birimi Başkanı Dr. Gili Regev-Yochay'a da aşı yapıldı.

"GERÇEKTEN TARİH YAZIYORMUŞUZ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Regev-Yochay heyecanlı olduğunu belirterek, "Gerçekten tarih yazıyormuşuz gibi hissediyorum. Bu hayatımın en heyecan verici anlarından biri" dedi.

Regev-Yochay aşılanan ilk insanlardan biri olmanın topluma örnek teşkil etmesi açısından önemli olduğunu söyleyerek, "Yoksa yerimi yaşlılara veya daha fazla risk altında olan birine verirdim. Bir temsilci olduğumu hissediyorum. Korkmayın. Bu, tüm bunların sonuna doğru atılan ilk adım" dedi.

İsrail genelinde binlerce sağlık sektörü çalışanının da yarın aşının ilk dozlarını alması planlanıyor.

Ülkede halihazırda yaklaşık 600 bin doz BioNTech/Pfizer aşısı bulunurken, İsrail'in ayrıca ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan ikinci aşı olan Moderna ve İngiltere'nin geliştirdiği AstraZeneca aşısına ilişkin de sözleşmeleri var.

(Muhammed Rabah - Jeries Bassier/İHA)

İsrail Başbakanı Netanyahu canlı yayında Covid-19 aşısı oldu
İsrail Başbakanı Netanyahu canlı yayında Covid-19 aşısı oldu
İsrail Başbakanı Netanyahu canlı yayında Covid-19 aşısı oldu
İsrail Başbakanı Netanyahu canlı yayında Covid-19 aşısı oldu

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Pfizer, İsrail, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsrail Başbakanı Netanyahu canlı yayında Covid-19 aşısı oldu - Son Dakika


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