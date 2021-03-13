(TEL AVİV)- İsrail Başbakanı Netanyahu Kudüs'teki konutu önünde protesto edildi- 23 Mart'taki seçimlerden önce son protesto - Son Dakika

(TEL AVİV)- İsrail Başbakanı Netanyahu Kudüs'teki konutu önünde protesto edildi- 23 Mart'taki seçimlerden önce son protesto
13.03.2021 23:00
-İsrail Başbakanı Netanyahu Kudüs'teki konutu önünde protesto edildi -23 Mart'taki seçimlerden önce son protesto İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun istifasını isteyen göstericiler, 23 Mart'taki seçimler öncesinde son kez Kudüs'teki Başbakanlık konutunun önünde protesto gösterisi düzenledi.
- İsrail Başbakanı Netanyahu Kudüs'teki konutu önünde protesto edildi
- 23 Mart'taki seçimlerden önce son protesto
TEL AVİV (İHA)- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun istifasını isteyen göstericiler, 23 Mart'taki seçimler öncesinde son kez Kudüs'teki Başbakanlık konutunun önünde protesto gösterisi düzenledi.
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