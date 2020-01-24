Tel Aviv Judo Grand Prix nefes kesici müsabakalarla başladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Tel Aviv Judo Grand Prix nefes kesici müsabakalarla başladı - Son Dakika Dünya

Tel Aviv Judo Grand Prix nefes kesici müsabakalarla başladı

6 saat önce

Yılın ilk judo turnuvası Tel Aviv Judo Grand Prix'in ilk gününde Türkiye gümüş ve bronz madalya kazandı.

Tel Aviv Judo Grand Prix nefes kesici müsabakalarla başladı, System.String[]

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de etkileyici bir açılış töreniyle başlayan Judo Grand Prix Turnuvası'nda izleyiciler şölen tadında maçlara tanıklık etti.


Kadınlarda güne damgasını vuran judoka Slovenyalı Kaja Kajzer oldu. Finalde Fransız Helene Receveaux'u altın skorda elde ettiği waza-ari ile alt eden Kajzer ilk defa Grand Prix altın madalyası almaya hak kazandı. Slovenyalı judokaya başarısının sırrını sorduk.

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Tel Aviv, İsrail, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:24 
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