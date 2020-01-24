Tel Aviv Judo Grand Prix nefes kesici müsabakalarla başladı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de etkileyici bir açılış töreniyle başlayan Judo Grand Prix Turnuvası'nda izleyiciler şölen tadında maçlara tanıklık etti.



Kadınlarda güne damgasını vuran judoka Slovenyalı Kaja Kajzer oldu. Finalde Fransız Helene Receveaux'u altın skorda elde ettiği waza-ari ile alt eden Kajzer ilk defa Grand Prix altın madalyası almaya hak kazandı. Slovenyalı judokaya başarısının sırrını sorduk.