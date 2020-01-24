Tel Aviv Judo Grand Prix nefes kesici müsabakalarla başladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Tel Aviv Judo Grand Prix nefes kesici müsabakalarla başladı - Son Dakika Dünya

Tel Aviv Judo Grand Prix nefes kesici müsabakalarla başladı

6 saat önce

Yılın ilk judo turnuvası Tel Aviv Judo Grand Prix'in ilk gününde Türkiye gümüş ve bronz madalya kazandı.

Yılın ilk judo turnuvası Tel Aviv Judo Grand Prix'in ilk gününde Türkiye gümüş ve bronz madalya kazandı. View on euronews

Tel Aviv Judo Grand Prix nefes kesici müsabakalarla başladı

Tel Aviv, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:42 
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