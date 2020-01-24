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Tel Aviv Judo Grand Prix nefes kesici müsabakalarla başladı
6 saat önce
Yılın ilk judo turnuvası Tel Aviv Judo Grand Prix'in ilk gününde Türkiye gümüş ve bronz madalya kazandı.
Yılın ilk judo turnuvası Tel Aviv Judo Grand Prix'in ilk gününde Türkiye gümüş ve bronz madalya kazandı. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:42
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