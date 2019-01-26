Son Dakika Haberleri: Tel Aviv Judo Grand Prix: Sagi Muki Ülkesinde Altın Madalya Kazandı

Tel Aviv Judo Grand Prix: Sagi Muki Ülkesinde Altın Madalya Kazandı

37 dakika önce

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de gerçekleşen Judo Grand Prix Turnuvası'nın ikinci gününde İsrailli judoka Sagi Muki güne damgasını vurdu.

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İsrail'in başkenti Tel Aviv'de gerçekleşen Judo Grand Prix Turnuvası'nın ikinci gününde İsrailli judoka Sagi Muki güne damgasını vurdu.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:43 

İsrail, Tel Aviv, Dünya
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