Tel Aviv Judo Grand Prix: Sagi Muki Ülkesinde Altın Madalya Kazandı
37 dakika önce
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de gerçekleşen Judo Grand Prix Turnuvası'nın ikinci gününde İsrailli judoka Sagi Muki güne damgasını vurdu.
İsrail
'in başkenti Tel Aviv
'de gerçekleşen Judo Grand Prix Turnuvası'nın ikinci gününde İsrailli judoka Sagi Muki güne damgasını vurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:43
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