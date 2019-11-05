Son Dakika Haberleri: Tel, "Avrupa'da 35 ürünün tescili içinde çalışıyoruz"
Son Dakika Ekonomi Tel, 'Avrupa'da 35 ürünün tescili içinde çalışıyoruz'

Tel, "Avrupa'da 35 ürünün tescili içinde çalışıyoruz"

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Pazarlama Daire Başkanı Özgür Akif Tel, Avrupa Birliğinde üç ürünün tescilli olduğunu ve 35 ürününde hızlı bir şekilde tescil ettirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Tel,

Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Pazarlama Daire Başkanı Özgür Akif Tel, Avrupa Birliğinde üç ürünün tescilli olduğunu ve 35 ürününde hızlı bir şekilde tescil ettirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan "Coğrafi İşaretlerde Farkındalığın Artırılması" projesi kapsamında düzenlenen bölge toplantısı Kastamonu'da gerçekleştirildi. Kastamonu'nun yanı sıra Bartın, Sinop, Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ın katıldığı toplantı Ahmet Yesevi Konferans Salonunda düzenleniyor. Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Pazarlama Daire Başkanı Özgür Akif Tel, Coğrafi İşaretlerde Farkındalığın Artırılması Projesi'nin Cumhurbaşkanlığınca onaylandığını belirtti.


"Avrupa'da üç ürünümüz tescilli, 35 ürünün tescili içinde çalışıyoruz"


Avrupa Birliğinde şuanda üç ürünün tescilliği olduğunu anlatan Tel, "Coğrafi işaretlerde farkındalığa yönelik özellikle akademisyenlerimizin, değerli hocalarımızın bu konudaki çalışmalarıyla ülkemizdeki farkındalık düzeyi artmaktadır. Bunlardan birisi de Taşköprü sarımsağıdır. Şimdi 20 tane ürünle ilgili yeni bir çalışma yapıldı ve Avrupa Komisyonu ile bu konuda mutabık kalındı. 20 artı 15 ürüne hızlı bir şekilde coğrafi işaret alınması çalışmalarını sürdürüyoruz. Bunu da tabii ki Türk Patenti Enstitüsü tarafından birlikte yürütüyoruz. Dolayısıyla ülkemizdeki tescil sayısını artırmanın yanı sıra uluslararası kabul görmüş uluslararasında tanınmış bir tescilli ürüne de ihtiyacımız var. Bu ürünlerin ticarileştirilmesine de ihtiyacınız var" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kastamonu, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:30 Kaynak: İHA
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