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- Tel Halaf'ta son durum- Tel Halaf saldırı sonrası böyle görüntülendi
6 saat önce
- Tel Halaf'ta son durum Tel Halaf saldırı sonrası böyle görüntülendiRESULAYN - Bombalı araçla saldırı düzenlenen Tel Halaf kasabasında saldırı sonrası oluşan hasar görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:36 Kaynak: İHA
- Tel Halaf'ta son durum
Tel Halaf saldırı sonrası böyle görüntülendi
RESULAYN - Bombalı araçla saldırı düzenlenen Tel Halaf kasabasında saldırı sonrası oluşan hasar görüntülendi.
Resulayn'ın batısındaki Tel Halaf kasabasına dün terör örgütü PKK/ YPG tarafından bombalı araçla saldırı düzenlenmiş, 16 sivil hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası çekilen görüntülerde, patlamanın ardından Tel Halaf kasabasında oluşan hasar gözler önüne serildi. İşlek bir pazar alanında gerçekleştirilen saldırıda çevredeki araçların kullanılamaz hale geldiği, dükkanların ise büyük hasar gördüğü kaydedildi.
Tel Halaf'ta bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 16 kişi hayatını kaybederken, en az 30 kişi de yaralanmıştı.
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