Suriye'den 161 Irak vatandaşı daha ülkesine geri döndü - Son Dakika
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Suriye'den 161 Irak vatandaşı daha ülkesine geri döndü

09.09.2022 11:30
Suriye'den 161 Irak vatandaşı daha ülkesine geri döndü

TEL Irak'ta savaş ve iç çatışmalardan kaçarak 2014'te Suriye'ye sığınan Iraklılardan 161'i, Türkiye'nin insani diplomasi çalışmaları sonucunda ülkelerine dönmek üzere yola çıktı.

TEL Irak'ta savaş ve iç çatışmalardan kaçarak 2014'te Suriye'ye sığınan Iraklılardan 161'i, Türkiye'nin insani diplomasi çalışmaları sonucunda ülkelerine dönmek üzere yola çıktı.

Suriye'ye göçmek zorunda kalan Iraklıların ülkelerine dönüşleri Dışişleri Bakanlığı, Irak Dışişleri Bakanlığı, Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının insani diplomasi çalışmaları neticesinde sürüyor.

Yapılan görüşmelerin ardından ülkelerine gönüllü dönmek isteyen Iraklılar için dönüş planı hazırlandı.

Plan kapsamında, yaklaşık 161 Irak vatandaşı, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Tel Abyad ilçelerinden Türkiye'ye geçerek kendilerine tahsis edilen otobüslerle ülkelerine doğru hareket etti.

İHH İnsani Diplomasi Biriminden Mehmet Altıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insani diplomasi çalışmaları kapsamında Iraklı vatandaşların ülkelerine uğurlandığını söyledi.

Tel Abyad'daki Iraklı vatandaşların çocuk, kadın ve yaşlılardan oluştuğunu belirten Altıntaş, "Şu an yanımdaki kardeşimizin ismi Sait. Bir an olsun elimi bırakmadı. Çevrede gördüğü insanın hemen elini tutuyor ve sarılmaya çalışıyor. Şunu anladık ki Said baba özlemi çekiyor. Bu çocuklara destek veren tüm gönüllülerimize ve bağışçılarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki Iraklılar

DEAŞ'ın Irak'ın Musul, Anbar ve Salahaddin eyaletlerini işgal etmesi üzerine on binlerce Iraklı, 2014'te Suriye'ye göç etmişti.

Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı sonrası yüzlerce Iraklı, Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/ PKK işgalindeki alanlardan kaçarak muhaliflerin kontrolündeki hareket bölgesine sığınmıştı.

Suriye'ye kaçan yüzlerce Iraklı daha önce de Türkiye'nin insani diplomasi çalışmalarıyla ülkelerine kavuşmuştu.

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Kaynak: AA

Türkiye, Suriye, Irak, Güncel, Son Dakika

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