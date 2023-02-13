Tel Örgü Uygulamalarında Bunlara Dikkat!

İlk çağlardan bu yana güvenlik, insanların en temel ihtiyaçlarından biri olarak görülmüştür. İnsanlar, tarih boyunca kendilerini ve ailelerini tehlikelerden korumak için çeşitli yollar aramışlardır. Arazi güvenliği de insanların tarih boyunca hayatlarını ve mülklerini koruma ihtiyacından dolayı oldukça önemli bir konudur. İlk çağların kabile toplumlarında, arazi ve toprakların güvenliği bireysel ve toplumsal açıdan önem taşıyordu. Topraklar, insanların hayatta kalması ve geçim kaynaklarını sağlaması için gerekli olan tarım arazileri ve hayvancılık alanlarıydı. Bu nedenle, kabileler arasında toprakların korunması ve kontrolü için savaşlar çıkabiliyordu. Ancak, günümüzde de hala arazi güvenliği konusunda bazı sorunlar ve çatışmalar yaşanabiliyor. Bu çatışmalardan dolayı da çevre güvenlik sistemleri de uzun yıllardır kullanılan bir yöntem olmayı başarmıştır.

Arazi güvenliğine ilişkin sorularımızı yanıtlayan ve sektörde 10 yılı geride bırakan Telfence Genel Müdürü Bilal Düzenli de Çevre güvenlik sistemleri ile ilgili deneyimlerini aktardı. Evler, insanlar için en temel yaşam alanlarıdır. Bu nedenle evinizin bulunduğu arazide çevre güvenliği önemlidir. Arsanızda, evinizde ve bahçenizde hırsızlığa karşı korunursunuz." açıklamasında bulundu.

"Arsanızda, evinizde ve bahçenizde hırsızlığa karşı korunursunuz"

Çevre güvenlik sistemleri ne anlama gelir ve neden önemlidir?

Geniş anlamda baktığımızda güvenlik, insanların, mülklerin, bilginin ve diğer değerli varlıkların korunmasını içeren bir kavramdır. Güvenlik, insanların günlük hayatlarının her anında önemlidir. Öncelikle insanların fiziksel güvenliğini koruyabilmesi gerekir. Sonuç olarak, güvenliğin amacı insanların, toplumların ve ülkelerin güvenli, stabil ve adil bir ortamda yaşamasını sağlaması üzerinedir. Çevre güvenlik sistemleri, çevresel tehlikelere karşı insanları koruyan sistemlerdir. Evler, insanlar için en temel yaşam alanlarıdır. Bu nedenle evinizin bulunduğu arazide çevre güvenliği büyük önem taşır. Arsanızda, evinizde ve bahçenizde hırsızlığa karşı korunursunuz.

Çevre güvenlik sistemlerinin amacı nedir?

Arazimizi hırsızlardan, hayvanlardan korumak için veya sınırlarımızı belirlemek için kullanırız. Aynı zamanda panel çitler, arazileri güvenli ve düzenli bir şekilde sınırlandırır ve güvensiz bir ortam oluşmasını önler. Bu arazi içindeki insanlar, hayvanlar veya arazi içerisindeki demirbaşlar ve materyaller için de çok önemlidir. Aynı zamanda arazideki bitki ve hayvanlar, panel çitlerle korunur. Bu da onlar için daha güvenli bir ortam oluşturur. Arazinizi panel çitlerle çevirmenin bir diğer artısı da arazinin görsel açıdan düzenli ve profesyonel bir görünüme kavuşmasını sağlayacaktır. Arazi, panel çitlerle düzenli ve bakımlı görünür. Sonuç olarak, arazilerde panel çit kullanımı, güvenli, verimli, çevresel olarak koruyucu ve görsel açıdan düzenli bir ortam oluşmasını teşvik eder. Bu da arazinin değerinin artmasını sağlar.

"Öncelikle tel örgüyü ne amaçla yaptıracağınıza karar vermelisiniz"

Tel örgü uygulamalarında hangi kurallara uyulması gerekmektedir?

Arazisi için tel örgü yaptırmayı düşünen herkesin dikkate alması gereken belli başlı unsurlar vardır. Bu unsurlar kesinlikle yaptırdığınız tel örgüden yüksek verim almanızı sağlar. Öncelikle tel örgüyü ne amaçla yaptıracağınıza karar vermelisiniz. Bu sayede araziniz için doğru tel örgü sistemini seçmiş olursunuz. Örneğin biz de arazinin tel örgü montajını yaparken zeminin uygunluğuna göre tip seçimi yapıyoruz. Mesela, çok sert veya çok yumuşak topraklarda betonlama yaparak tel örgü içerisine alırız. Mutlaka, tel örgü direkleri toprağa sabitlenmesi durumunda 50 santimetre, panel çit direklerini ise minimum 40 santimetre gömüyoruz Ek olarak taşlarla sıkıştırıp üzerine beton atıyoruz. Tel örgü yapacak firmayı seçerken de mutlaka işleyiş hakkında bilgi almalıdırlar.

Arazi sahipleri bir tel örgü uygulaması seçmeden önce nelere dikkat etmelidir?

Arazi sahibi, araziye dışarıdan girebilecek hayvan gibi unsurlardan veya beslediği hayvanların dışarı çıkmasını engellemek için arazinin sınırlarını belirlemek istiyorsa, galvanizli kafes tel örgü talep etmesi yeterli olacaktır. Fakat daha estetik görünüm ve sağlamlık açısından tel çit önerdiğimiz müşterilerimiz de bir hayli fazladır. Tel çitleri hırsızlığa karşı güvenlik önlemi olarak kullanmayı daha uygun buluyoruz. Tel örgü sistemleri hakkında daha detaylı bilgi almak için https://www.telfence.com/ adresini ziyaret edebilir ve aklınızda ki tüm soruların cevabını bulabilirsiniz.