Artvin'de çelik tel örgülerin arasında mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika

Artvin'de çelik tel örgülerin arasında mahsur kalan kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı.
Kent merkezindeki Hastane Kavşağı mevkisinde, yamaçtan kaya düşmesini önlemek için çekilen çelik tel örgülerin arasına giren kedi, burada mahsur kaldı.
Yoldan geçen vatandaşlar, kediyi tellerin arasından çıkaramayınca durumu Artvin Belediyesine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, kerpeten ve makas yardımıyla tel örgüyü keserek kediyi kurtardı.
Sağlık durumu iyi olan kedi, bölgeden uzaklaştı.
Kaynak: AA
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