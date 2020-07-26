Tel örgülere sıkışan kedi kurtarıldı - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir sitenin giriş kapısındaki tel örgüye sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Akyarlar Mahallesi, Kemer Caddesi'ndeki bir sitenin giriş kapısındaki dikenli tel örgüye dün bir kedinin sıkıştığını fark eden çevredekiler, kendi imkanları ile kurtarmaya çalıştı. Ancak başaramayınca itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekipleri, tel örgüyü keserek kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Kuyruğundan yaralandığı belirlenen kedi, kendisini kurtaran itfaiye ekibinin elinden kurtulup, hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.