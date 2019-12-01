Son Dakika Haberleri: Tel örme makinelerini Filistin'e ihraç ediyor
Son Dakika Ekonomi Tel örme makinelerini Filistin'e ihraç ediyor - Son Dakika Ekonomi

Tel örme makinelerini Filistin'e ihraç ediyor

6 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir firma, tel örme makinelerini 40 ülkeye ihraç etmeye başladı.

Tel örme makinelerini Filistin'e ihraç ediyor, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir firma, tel örme makinelerini 40 ülkeye ihraç etmeye başladı. Makinenin son taliplisi ise Filistinliler oldu.


Filistinlilerinin daha önce bu firmanın fuarda sergiledikleri makinelerini gördüklerini ve çok beğendiklerini anlatan işletme sahibi makine teknisyeni Coşkun Sever, "Filistinli işletme sahipleri bizimle tanışmak içinde buraya geldiler. Biz onlara ilçemizi de gezdirdik. Bölgemizede hayran kaldılar. Atölyemizi de gezdiler. İki makine siparişi verdiler. 15 gün sonra makinelerini teslim edeceğiz. Yükselen ihracat hacmimizi genişletmeye çalışıyoruz. Filistinliler ile hem ahbaplığımız hem de ticaretimizi pekiştirdik. Bu girişimimiz turizme de olumlu yansıyor." dedi. - BALIKESİR

Burhaniye, Balıkesir, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Milyonlarca çalışanın gözü yarınki toplantıda
Bodrum katında 270 akrep besleyen adama 60 bin 163 lira ceza Sütyensiz kalça dansı yapan Aleyna Tilki'ye yorum yağdı Gazeteci Hakan Albayrak'ın Ahmet Davuoğlu'nun partisinde yer alacağı iddia edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 20:19:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tel örme makinelerini Filistin'e ihraç ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]