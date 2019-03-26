Son Dakika Haberleri: Tel Rıfat Bölgesinde İlk Bağımsız Devriye Yapıldı

Tel Rıfat Bölgesinde İlk Bağımsız Devriye Yapıldı

53 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Rus Silahlı Kuvvetleri, Tel Rıfat bölgesinde ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini gerçekleştirdi.

Tel Rıfat Bölgesinde İlk Bağımsız Devriye Yapıldı, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Rus Silahlı Kuvvetleri, Tel Rıfat bölgesinde ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Tel Rıfat bölgesindeki ilk devriyeye ilişkin bilgi ve fotoğraflar paylaşıldı.

Yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesinde ateşkesi sağlamak, istikrarı temin etmek ve unsurlarımıza yapılan saldırıları önlemek maksadıyla daha önce varılan mutabakat çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini icra etmişlerdir." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:59 Kaynak: AA

TSK, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Takımdaki İlk Golünü Atan Hasan Ali Kaldırım, Sosyal Medyayı Salladı Hasan Ali Kaldırım'dan, Şenol Güneş'e Övgü Dolu Sözler! 40 Dakika Teneffüs Projesi Başladı Milli Eğitim Bakanlığı, Okullarda "Hami" Dönemini Başlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 16:52:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tel Rıfat Bölgesinde İlk Bağımsız Devriye Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]