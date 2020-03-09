Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG'li 13 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG'li 13 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG'li 13 terörist etkisiz hale getirildi

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Rıfat bölgesinde 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG'li 13 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Rıfat bölgesinde 13 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Tel Rıfat bölgesinde, Fırat Kalkanı'ndaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:32 Kaynak: AA
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