Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG'li 13 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG'li 13 terörist etkisiz hale getirildi
7 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Rıfat bölgesinde 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:32 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Rıfat bölgesinde 13 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Tel Rıfat bölgesinde, Fırat Kalkanı'ndaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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