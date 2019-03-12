Tel Rıfat'ta Rusya ile ortak devriye hazırlığı
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat'ta Rusya ile ortak devriye icra edilmesine yönelik koordinasyonların sürdüğünü bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat'ta Rusya ile ortak devriye icra edilmesine yönelik koordinasyonların sürdüğünü bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:20
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