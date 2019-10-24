Son Dakika Haberleri: - Tel Rıfat'ta SMO ve TSK'ya destek gösterisi düzenlendi
Son Dakika Güncel - Tel Rıfat'ta SMO ve TSK'ya destek gösterisi düzenlendi

- Tel Rıfat'ta SMO ve TSK'ya destek gösterisi düzenlendi

8 dakika önce

- Tel Rıfat'ta SMO ve TSK'ya destek gösterisi düzenlendiTEL RIFAT - Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek gösterileri düzenlendi.

- Tel Rıfat'ta SMO ve TSK'ya destek gösterisi düzenlendi

TEL RIFAT - Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek gösterileri düzenlendi.

Halep'in kuzeyindeki Tel Rıfat'ta Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek gösterileri düzenlendi. Türkiye ve Suriye Milli Ordusu bayrağının dalgalandırıldığı gösterilerde Beşar Esad rejimine karşı sloganlar atıldı. "YPG/ PKK'yı Tel Rıfat'ta istemiyoruz" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, terör örgütü nedeniyle evlerini terk ettiklerini belirterek, Tel Rıfat'ı terörden arındırması için TSK ve SMO'dan yardım istedi.

- Tel Rıfat'ta SMO ve TSK'ya destek gösterisi düzenlendi

Suriye Milli Ordusu, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:57 Kaynak: İHA
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