Halep'in kuzeyindeki Tel Rıfat'ta Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek gösterileri düzenlendi. Türkiye ve Suriye Milli Ordusu bayrağının dalgalandırıldığı gösterilerde Beşar Esad rejimine karşı sloganlar atıldı. "YPG/ PKK 'yı Tel Rıfat'ta istemiyoruz" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, terör örgütü nedeniyle evlerini terk ettiklerini belirterek, Tel Rıfat'ı terörden arındırması için TSK ve SMO'dan yardım istedi.

- Tel Rıfat'ta SMO ve TSK 'ya destek gösterisi düzenlendi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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