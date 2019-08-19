Tel Rıfat'ta terör hedefleri vuruldu
42 dakika önce
Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırılara karşılık verilerek terör hedefleri vuruldu.
Suriye Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:52 Kaynak: AA
'nin Tel Rıfat bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
) unsurlarına PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırılara karşılık verilerek terör hedefleri vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fırat
Kalkanı Harekat bölgesinde görev yapan TSK unsurlarına, Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce saldırıda ve taciz ateşinde bulunuldu.
Bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılığı veren TSK, teröristlere ait hedefleri vurdu.
YPG'li terörist, 'oyuncak ayı'lı bombayı cep telefonuyla patlatacaktı Burhan Kuzu adli açılışa katılmayı reddeden barolara sert çıktı: FETÖ ve PKK tarafından yönlendiriliyorlar Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanları görevden alındı Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı