Son Dakika Haberleri: Tel Rıfat'ta terör hedefleri vuruldu
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Tel Rıfat'ta terör hedefleri vuruldu

42 dakika önce

Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırılara karşılık verilerek terör hedefleri vuruldu.

Tel Rıfat'ta terör hedefleri vuruldu, System.String[]
Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırılara karşılık verilerek terör hedefleri vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde görev yapan TSK unsurlarına, Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce saldırıda ve taciz ateşinde bulunuldu.
Bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılığı veren TSK, teröristlere ait hedefleri vurdu.
Suriye, PKK, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:52 Kaynak: AA
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