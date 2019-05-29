Suriye
'nin kuzeyindeki YPG/ PKK
'lı teröristler işgal ettikleri Tel Rıfat ilçesini çevreleyen Fırat
Kalkanı Harekatı ve Zeytin
Dalı Harekatı bölgelerindeki sivillere ait tarım arazilerini ateşe verdi.
Tel Rıfat'ı işgal eden YPG/PKK, dün gece, ilçenin kuzeydoğusundaki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Mare ilçesi ile kuzeybatısındaki Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde (Afrin
) sivillerin tarım arazilerini yaktı.
Yaklaşık 50 dönümlük araziyi kül eden yangın, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.
Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristler, 18 Mayıs
'ta da Bab ilçesindeki sivillere ait tarım arazilerini ateşe vermişti.
Afrin'in güneydoğusunda, Azez
'in güneyinde yer alan Tel Rıfat, 3 yıldır terör örgütünün işgalinde. Burada yaşayan 250 bin civarı sivili zorla göç ettiren YPG/PKK, ilçeden ÖSO hatlarına saldırılar da düzenliyor.