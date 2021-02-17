YPG/ PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden Afrin ilçe merkezine saldırı düzenlemeye devam ediyor.

6 ÇOCUK YARALANDI

Afrin kent merkezine yapılan 6 roket saldırısında 6'sı çocuk 10 sivil yaralandı. Roketlerin, sivillerin evlerine isabet etmesi nedeniyle saldırılarda maddi hasar da meydana geldi.

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor. Türkiye, Suriye Milli Ordusu'nun desteğiyle, 20 Ocak 2018'de Afrin ilçesini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı'nı düzenlemiş, 18 Mart'ta da Afrin'i terörden arındırmıştı.