Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'nın SMO hatlarına sızma girişimleri engellendi - Son Dakika

Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'nın SMO hatlarına sızma girişimleri engellendi

Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) cephe hatlarına sızma girişimleri engellendi.

Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/ PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) cephe hatlarına sızma girişimleri engellendi. Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan YPG/PKK'lı teröristler, Azez'in güneyindeki Mare, Kefer Kaşır ve Kefer Kelbin bölgelerindeki cephe hatlarına sızma girişimlerinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen SMO askerlerinin ağır silahlarla karşılık vermesi sonucu sızma girişimleri engellendi. Güvenlik kaynaklardan edinilen bilgiye göre YPG/PKK kayıplar verdi. YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Tel Rıfat ilçesinden, Afrin, Mare ve Azez ilçe merkezinlerine saldırı düzenlemeye devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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