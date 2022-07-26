YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

Kaynak: AA

Suriye Milli Ordusu, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'nın SMO hatlarına sızma girişimi engellendi - Son Dakika

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