Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'nın SMO hatlarına sızma girişimi engellendi - Son Dakika
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Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'nın SMO hatlarına sızma girişimi engellendi

26.07.2022 10:28
Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'nın SMO hatlarına sızma girişimi engellendi

Tel Rıfat ilçesinde varlığını sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Mare ilçesinde, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) cephe hatlarına gece geç saatlerde sızma girişimi engellendi.

Tel Rıfat ilçesinde varlığını sürdüren terör örgütü YPG/ PKK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Mare ilçesinde, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) cephe hatlarına gece geç saatlerde sızma girişimi engellendi.

Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıktaki Tel Rıfat ilçesini 6 yılı aşkın süredir işgalinde tutan YPG/PKK'lı teröristler, sabah saatlerinde Halep ilinin kuzey kırsalında askeri muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesine sızma girişiminde bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen SMO, Tel Rıfat'ın doğusundaki Şeyh İsa ve Tel Rıfat yönünden saldırı girişiminde bulunan teröristlerle çatıştı.

Askeri muhalifler ağır silahlarla sızma girişimini püskürttü.

Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, çatışmada kayıplar veren YPG/PKK'lı teröristler çekilmek zorunda kaldı.

Tel Rıfat'taki durum

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti.

Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

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Kaynak: AA

Suriye Milli Ordusu, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'nın SMO hatlarına sızma girişimi engellendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'nın SMO hatlarına sızma girişimi engellendi - Son Dakika
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