Tel Rıfat'taki Terör Hedefleri Vuruldu
44 dakika önce
AFRİN'de görev halindeki Türk askerlerine, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşine, bölgedeki Fırtına obüsleriyle karşılık verildi.
AFRİN'de görev halindeki Türk askerlerine, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşine, bölgedeki Fırtına obüsleriyle karşılık verildi. Terör mevzilerinin vurulduğu kaydedildi. Milli Savunma Bakanlığı
, Tel Rıfat'taki taciz ateşi sonrası terör örgütü PKK/YPG hedeflerinin vurulduğunu duyurdu. Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, "Afrin
bölgesinde görev yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verilmiştir" denildi. - Ankara
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:47 Kaynak: DHA
PKK'nın Arkadaşını Kurşuna Dizmesine Tanıklık Eden Terörist, Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu
Afrin'de Patlama! 3 ÖSO Mensubu Hayatını Kaybetti
TSK, Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı Teröristleri Obüslerle Vurdu
MHP 21 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı