Son Dakika Haberleri: Tel Rıfat'taki Terör Hedefleri Vuruldu

Tel Rıfat'taki Terör Hedefleri Vuruldu

44 dakika önce

AFRİN'de görev halindeki Türk askerlerine, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşine, bölgedeki Fırtına obüsleriyle karşılık verildi.

Tel Rıfat'taki Terör Hedefleri Vuruldu, System.String[]
AFRİN'de görev halindeki Türk askerlerine, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşine, bölgedeki Fırtına obüsleriyle karşılık verildi. Terör mevzilerinin vurulduğu kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat'taki taciz ateşi sonrası terör örgütü PKK/YPG hedeflerinin vurulduğunu duyurdu. Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verilmiştir" denildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:47 Kaynak: DHA

Afrin, PKK, Güncel
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