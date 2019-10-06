Son Dakika Haberleri: Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerden ÖSO mevzilerine saldırı
Son Dakika Güncel Haber

Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerden ÖSO mevzilerine saldırı

42 dakika önce

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK'nın, Azez ilçesinde konuşlu Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin mevzilerine sızma girişimi üzerine çatışma çıktı.

Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerden ÖSO mevzilerine saldırı, System.String[]

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/ PKK'nın, Azez ilçesinde konuşlu Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin mevzilerine sızma girişimi üzerine çatışma çıktı.

Tel Rıfat ve çevresini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, akşam saatlerinde Azez'in güneyindeki Kefer Kaşır bölgelerindeki cephe hatlarından ÖSO'nun kontrol alanına sızmaya çalıştı. ÖSO'nun karşılık vermesi üzerine ağır silahlarla çatışma yaşandı.

Afrin'in güneydoğusunda, Azez'in güneyinde yer alan Tel Rıfat, 3 yıldır terör örgütünün işgalinde. Burada yaşayan 250 bin civarı sivili zorla göç ettiren YPG/PKK, ilçeden ÖSO hatlarına sızma girişimlerinde bulunarak saldırılar düzenliyor.

Azez, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amerikan Büyükelçiliği skandal Bahçeli tweeti sonrası özür diledi
Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten kesintiler sebebiyle milyoner olamayacak 1 milyon kazanan Arda Ayten parayla ne yapacağını açıkladı: Hayatım boyunca üniversite okuyacağım 1 milyonluk soruyu bilen Arda Ayten Instagram'da fenomen oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 00:53:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerden ÖSO mevzilerine saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]