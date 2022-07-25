Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerin Azez'e roket saldırısında 1 sivil öldü - Son Dakika
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Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerin Azez'e roket saldırısında 1 sivil öldü

25.07.2022 20:21
Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerin Azez'e roket saldırısında 1 sivil öldü

Suriye'de Tel Rıfat ilçesinde varlığını sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine düzenlediği roket saldırısında 1 sivil öldü.

Suriye'de Tel Rıfat ilçesinde varlığını sürdüren terör örgütü YPG/ PKK'nın, muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine düzenlediği roket saldırısında 1 sivil öldü.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği Tel Rıfat ilçesini boşaltmaları gerekirken bölgede varlığını sürdürerek çevresindeki yerleşimlere saldırılarına devam ediyor.

Teröristler, ülkenin kuzeyindeki Azez ilçesine 5 roket saldırısı düzenledi.

Terör saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti.

Tel Rıfat'taki durum

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti.

Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

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Kaynak: AA

PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerin Azez'e roket saldırısında 1 sivil öldü - Son Dakika
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