Suriye'de Tel Rıfat ilçesinde varlığını sürdüren terör örgütü YPG/ PKK'nın, muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesine düzenlediği roket saldırısında 5 sivil yaralandı.
YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği Tel Rıfat ilçesini boşaltmaları gerekirken bölgede varlığını sürdürerek Tel Rıfat'ın çevresindeki yerleşimlere saldırılarına devam ediyor.
Teröristler, ülkenin kuzeyindeki Mare ilçesine 6 adet roket saldırısı düzenledi.
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 5 sivil yaralandı, ilçede maddi hasar da meydana geldi.
Saldırının ardından Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tel Rıfat'taki örgüt mevzilerini obüs atışlarıyla hedef aldı.
Kaynak: AA
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