Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerin Mare'ye roket saldırısında 5 sivil yaralandı - Son Dakika
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Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerin Mare'ye roket saldırısında 5 sivil yaralandı

26.04.2022 22:52
Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerin Mare'ye roket saldırısında 5 sivil yaralandı

Suriye'de Tel Rıfat ilçesinde varlığını sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesine düzenlediği roket saldırısında 5 sivil yaralandı.

Suriye'de Tel Rıfat ilçesinde varlığını sürdüren terör örgütü YPG/ PKK'nın, muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesine düzenlediği roket saldırısında 5 sivil yaralandı.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği Tel Rıfat ilçesini boşaltmaları gerekirken bölgede varlığını sürdürerek Tel Rıfat'ın çevresindeki yerleşimlere saldırılarına devam ediyor.

Teröristler, ülkenin kuzeyindeki Mare ilçesine 6 adet roket saldırısı düzenledi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 5 sivil yaralandı, ilçede maddi hasar da meydana geldi.

Saldırının ardından Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tel Rıfat'taki örgüt mevzilerini obüs atışlarıyla hedef aldı.

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Terör, Roket, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerin Mare'ye roket saldırısında 5 sivil yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerin Mare'ye roket saldırısında 5 sivil yaralandı - Son Dakika
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