Yerinden edilen Tel Rıfatlılar, evlerini işgal eden terör örgütü YPG/PKK'yı protesto ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'ndan operasyonu başlatmasını istedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tel Rıfatlılar topraklarına yuvalanan YPG/PKK'yı protesto etti - Son Dakika

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