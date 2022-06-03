Tel Rıfatlılar topraklarına yuvalanan YPG/PKK'yı protesto etti - Son Dakika
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Tel Rıfatlılar topraklarına yuvalanan YPG/PKK'yı protesto etti

03.06.2022 20:46
Tel Rıfatlılar topraklarına yuvalanan YPG/PKK'yı protesto etti

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK tarafından zorla göç ettirilen Tel Rıfatlılar, sığındıkları Azez ilçesinde YPG/PKK'yı protesto ederek topraklarının terörden arındırılmasını istedi.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK tarafından zorla göç ettirilen Tel Rıfatlılar, sığındıkları Azez ilçesinde YPG/PKK'yı protesto ederek topraklarının terörden arındırılmasını istedi.

Türkiye sınırındaki Azez ilçe merkezi ve çevresinde yaşayan Tel Rıfatlılar, Azez'in Siccu kavşağında toplandı.

Yerinden edilen Tel Rıfatlılar, evlerini işgal eden terör örgütü YPG/PKK'yı protesto ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'ndan operasyonu başlatmasını istedi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tel Rıfatlılar topraklarına yuvalanan YPG/PKK'yı protesto etti - Son Dakika

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