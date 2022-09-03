Tel sarma makinesine sıkışıp canından olmuştu... İş kazasının dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Tel sarma makinesine sıkışıp canından olmuştu... İş kazasının dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı

03.09.2022 19:09

Tel sarma makinesine sıkışıp canından olmuştu.

Tel sarma makinesine sıkışıp canından olmuştu... İş kazasının dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Cuma Togay isimli yabancı uyruklu işçi, çalıştığı fabrikada tel sarma makinesine sıkışarak hayatını kaybetmişti. Yaşanan iş kazasının dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 29 Ağustos günü Başiskele ilçesi Başyiğit Caddesi üzerinde metal geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Cuma Togay isimli yabancı uyruklu işçi, çalıştığı sırada tel sarma makinesine sıkıştı. Olayı gören ve Togay'ın yardımına koşan arkadaşları tarafından durum sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, şahsı sıkıştığı makineden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Burada sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede 27 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

İş kazasının yaşandığı ana dair görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Togay'ın makineye sıkışma anı ve çalışma arkadaşlarının çaresizce kurtarma çabaları ve yaşadıkları üzüntü yer aldı.

YORUMLAR
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Çanakkale'de korkunç kaza! Su kanalına devrilen tur otobüsünün içindeki 1 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Çanakkale'de korkunç kaza! Su kanalına devrilen tur otobüsünün içindeki 1 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Makineye sıkışıp canından olmuştu, dehşet kazanın görüntüleri ortaya çıktı Makineye sıkışıp canından olmuştu, dehşet kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Başiskele, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tel sarma makinesine sıkışıp canından olmuştu... İş kazasının dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tel sarma makinesine sıkışıp canından olmuştu... İş kazasının dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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