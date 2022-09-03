Olay, 29 Ağustos günü Başiskele ilçesi Başyiğit Caddesi üzerinde metal geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Cuma Togay isimli yabancı uyruklu işçi, çalıştığı sırada tel sarma makinesine sıkıştı. Olayı gören ve Togay'ın yardımına koşan arkadaşları tarafından durum sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, şahsı sıkıştığı makineden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Burada sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede 27 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: İHA

Başiskele, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tel sarma makinesine sıkışıp canından olmuştu... İş kazasının dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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