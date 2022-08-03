Suriye'de rejim güçlerinin ablukasındaki Rukban Kampı için "yardım" çağrısı

TEL Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ile Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ülkenin doğusunda Beşşar Esed rejimi güçlerince ablukada bulunan ve büyük su sıkıntısının yaşandığı Rukban Kampı için acil yardım çağrısı yaptı.

SMDK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Rukban Kampı'nda yaşayanlar iki ölüm tehlikesinin pençesinde. Gıda, ilaç ve su eksikliğinden kaynaklanan ölüm tehlikesi ve kamp dışında rejim bölgelerinde tutuklanma tehlikesi." ifadeleri yer aldı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) kampa karşı sorumluluklarının yerine getirmesi çağrısı yapılan açıklamada, kamp sakinlerinden abluka altına alan Esed rejimine karşı sert bir tutum benimsemeleri istendi.

SNHR'nin açıklamasında ayrıca, özellikle sıcaklıkların arttığı temmuz ve ağustos aylarında kampa tahsis edilen içme suyunun yarı yarıya indirilmesinin çocuk, kadın ve kamp sakinlerinin hayatını tehlikeye atacak bir adım olduğu belirtildi.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki BM'nin insani ofisine, kamp sakinlerine ivedilikle içme suyunun temin edilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, kamp sakinlerini alıkoyan Esed rejimi de kınandı.

Rukban Kampı'nda son durum

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, AA muhabirine 31 Mart 2022'de yaptığı açıklamada, Eylül 2019'dan bu yana bölgeye insani yardım konvoyunun ulaşmadığını söylemişti.

Laerke, Rukban'daki yaklaşık 10 bin 500 kişinin hala zor koşullarda ikamet ettiği ve insani durumlarından endişe duyulduğunu dile getirmişti.

Laerke, Ekim 2019'dan bu yana 20 bin 700'den fazla kişinin Rukban Kampı'nda ayrıldığı ve bunların 20 bin 353'ünün Humus ilindeki toplu sığınma evlerine yerleştirildiğini aktarmıştı.

Rejim ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Ürdün sınırında 11 bine yakın sivilin yaşadığı Rukban Kampı'na akaryakıt, un, gıda, ilaç, odun ve çocuk sütü gibi temel yaşam malzemelerin girişini engelliyor.

Yerinden edilenlerin günlük ekmek ihtiyacını karşılamak için kamptaki fırınlar, hayvan yemi olan kepek maddesini kullanıyor.