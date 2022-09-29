Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde öğretmen adayları sınava girdi - Son Dakika
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Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde öğretmen adayları sınava girdi

29.09.2022 13:54
Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde öğretmen adayları sınava girdi

TEL Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde 333 öğretmen adayı, seçme sınavlarına katıldı.

TEL Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde 333 öğretmen adayı, seçme sınavlarına katıldı.

Tel Abyad'daki eğitim müdürlüğü, ilçedeki okullarda öğretmen ihtiyacının giderilmesi ve eğitimin üst seviyelere çıkarılması için öğretmen adayları için yazılı ve sözlü sınav düzenledi.

2 gün süren seçme sınavlarına 333 öğretmen adayı katılırken, kazanan adaylar ilçedeki okullarda görev yapacak.

Seçmelere katılan adaylardan Beşir Abdullah, AA muhabirine, yerel meclisin sosyal medya platformunda öğretmen alımı ilanını okuduktan sonra başvuru yaptığını söyledi.

Abdullah, yerel meclise ve Tel Abyad Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti.

Tel Abyad'daki eğitim Müdürü Mukri Hac İmam da sınav sorularının öğretmen adaylarının uzmanlık alanlarına göre hazırlandığını belirtti.

Hac İmam, "Öğrencilerimize iyi öğretmenler getirebilmek ve kaliteli bir eğitim sunabilmek için yeni öğretmen alımı sınavını yaptık." dedi.

Seçme sınavına 333 adayın katıldığını belirten Hac İmam, aldıkları puana göre 283 öğretmenin atamasının yapılacağını kaydetti.

Seçme Sınav Heyeti Başkanı Hüseyin el-Hasan da yazılı ve sözlü sınavlarda yazım, konuşma ve diploma kriterlerinin dikkate alındığını belirtti.

Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde hazır hale getirilen 485 okulda bu sene ilkokul, ortaokul ve lise çağında toplam 49 bin öğrenci ders başı yaptı.

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Kaynak: AA

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde öğretmen adayları sınava girdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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