Son Dakika Haberleri: Tel Tamr'da SMO askerlerinin YPG'li teröristlerle çatışma anı görüntülendi
Son Dakika 3. Sayfa Tel Tamr'da SMO askerlerinin YPG'li teröristlerle çatışma anı görüntülendi

Tel Tamr'da SMO askerlerinin YPG'li teröristlerle çatışma anı görüntülendi

7 saat önce

Suriye'nin Tel Tamr kasabasında Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ile YPG/PKK'lı teröristler arasında yaşanan çatışma görüntülendi.

Tel Tamr'da SMO askerlerinin YPG'li teröristlerle çatışma anı görüntülendi, System.String[]

Suriye'nin Tel Tamr kasabasında Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ile YPG/PKK'lı teröristler arasında yaşanan çatışma görüntülendi.


Tel Tamr kasabasında Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu ile YPG/PKK'lı teröristler arasındaki çatışmalar sürüyor. Kasabada SMO ile YPG/PKK'lı teröristler arasında yaşanan çatışma anları görüntülendi. - TEL ABYAD

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:11 Kaynak: İHA
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