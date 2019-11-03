Son Dakika Haberleri: Tel Tamr'da SMO askerlerinin YPG'li teröristlerle çatışma anı görüntülendi
Son Dakika Güncel Tel Tamr'da SMO askerlerinin YPG'li teröristlerle çatışma anı görüntülendi

Tel Tamr'da SMO askerlerinin YPG'li teröristlerle çatışma anı görüntülendi

6 saat önce

Suriye'nin Tel Tamr kasabasında Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ile YPG/PKK'lı teröristler arasında yaşanan çatışma görüntülendi.

Suriye'nin Tel Tamr kasabasında Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ile YPG/PKK'lı teröristler arasında yaşanan çatışma görüntülendi.

Tel Tamr kasabasında Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu ile YPG/PKK'lı teröristler arasındaki çatışmalar sürüyor. Kasabada SMO ile YPG/PKK'lı teröristler arasında yaşanan çatışma anları görüntülendi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Tel Tamr'da SMO askerlerinin YPG'li teröristlerle çatışma anı görüntülendi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şanlıurfa'da sevgi seli
HDP kongresinde skandal görüntüler: Teröristler için saygı duruşunda bulunuldu! Son dakika: Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı! Yaralılar var Son dakika: Ankara Mamak'ta Gökbilim Merkezi'nde yangın çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 17:13:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tel Tamr'da SMO askerlerinin YPG'li teröristlerle çatışma anı görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]