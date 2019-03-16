Son Dakika Haberleri: Tel ve Çivi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Silüetini Yaptı

Tel ve Çivi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Silüetini Yaptı

26 dakika önce

İstanbul Küçükçekmece Belediyesi Hünerli Eller Çarşısı'nda çalışmalarını sanatseverlerle buluşturan filografi sanatçısı Hamiyet Oflaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın silüetini filografi sanatıyla deriye işledi.

Tel ve Çivi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Silüetini Yaptı, System.String[]
İstanbul Küçükçekmece Belediyesi Hünerli Eller Çarşısı'nda çalışmalarını sanatseverlerle buluşturan filografi sanatçısı Hamiyet Oflaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın silüetini filografi sanatıyla deriye işledi.

Osmanlı'dan günümüze gelen unutulmaya yüz tutmuş bir el sanatı olan filografiye hobi olarak başladığını belirten ev hanımı Hamiyet Oflaz (50), "Çivi ve telin aşkı derler bu sanata. Çivi ve telden başka bir şey kullanılmıyor. Çok zevkli. ABD ve Japonya'da özel odalarda psikoterapi olarak kullanılıyor. Tam bilinmiyor Türkiye'de. İlk Bursa'da gördüm, orada çok yaygın, çok hoşuma gitti. Sonra kurslarına gittim. Çok severek yapıyorum" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın silüetini yapmak istedim"

Daha önce silüet çalışmadığını ve ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silüetini çalışmaya karar verdiğini ifade eden Hamiyet Oflaz, "Genelde Arap harfleri, çiçek desenleri yapıyordum. İlk kez bir silüet çalışmaya karar verdim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile başlamak istedim. Silüeti bitirdikten sonra kendisine hediye etmek istiyorum. Bu tabloya başlayalı 10 gün oldu. Bitmek üzere. Üzerinde yoğun çalışırsanız, kısa bir zamanda tamamlanabiliyor" diye konuştu.

Hamiyet Oflaz, tabloyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edilmek üzere Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'e teslim etti. Hamiyet Oflaz, Hünerli Eller Çarşısı projesinden dolayı Başkan Karadeniz'e teşekkür ederken, Karadeniz de sanatçıyı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:02 Kaynak: İHA

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