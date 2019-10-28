Telabyad'a 10 araçlık insani yardım konvoyu ulaştı

Suriye'nin Türkiye sınırında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile PKK/ YPG'li teröristlerden temizlenen Telabyad'a, Türk sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan 10 araçlık insani yardım konvoyu ulaştırıldı.

TSK ve SMO öncüllüğünde yapılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılan Telabyad'a Şanlıurfa'daki STK'lar tarafından 10 araçlık yardım konvoyu ile bölgedeki sivillere insani yardım ulaştırdı. Sınır ötesine gönderilen yardım kolilerinde başta gıda olmak üzere ekmek, patates, soğan, meyve su, bisküvi, temizlik ve hijyen malzemeleri ve battaniye yer aldı.

Yardımların Telabyad ilçesindeki yaşayan yaklaşık iki bin aileye teslim ediliyor. Yardım malzemelerini almaya başlayan bölge halkı büyük sevinç yaşarken yardım kolilerini bazı kadınlar başlarının üzerinde bazıları motosikletleri yardımıyla taşıdı. Telabyad'taki sivillere yapılan bu insani yardımlardan dolayı, Suriyeli vatandaşlar Türk halkına ve Türk devletine teşekkür etti. Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem okul bahçesinde gerçekleşen yardımlarla ilgili, "Akçakale ilçemizin karşısındaki Telabyad'a yardım dağıtıyoruz. Ancak izdihamı görüyorsunuz. Hakikaten insanlar bir koli gıda almak için kadın, çoluk çocuk, yaşlı demeden hücum ediyor. Bu da bu insanların ne kadar mağdur edildiğini aç bırakıldıklarının fotoğrafıdır. İnşallah bugün Türkiye'mizin bir çok güzide STK'sı burada bu bölgede yardım dağıtacak. Bu yardımlar Türkiye'deki hayır sever kardeşlerimize dua olarak geri dönecek inşallah" diye konuştu.

(İHA)