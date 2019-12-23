Telabyad'a hafta sonu 53 ton un yardımı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Telabyad'a hafta sonu 53 ton un yardımı yapıldı - Son Dakika

Telabyad'a hafta sonu 53 ton un yardımı yapıldı

7 saat önce

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG terör örgütünün işgalinden temizlenerek güvenli hale getirilen Telabyad'ta hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ederken, halkın temel gıda maddesi olan ekmek konusunda sıkıntı yaşanmaması için büyük hassasiyet gösteriliyor.

Telabyad'a hafta sonu 53 ton un yardımı yapıldı, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/ YPG terör örgütünün işgalinden temizlenerek güvenli hale getirilen Telabyad'ta hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ederken, halkın temel gıda maddesi olan ekmek konusunda sıkıntı yaşanmaması için büyük hassasiyet gösteriliyor.


İlçe genelinin nüfusa paralel ihtiyaçlarını tespit eden Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM), AFAD başta olmak üzere Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşlarınca temin edilen insani yardımları doğrudan halka ve Yerel Meclis aracılığıyla esnafa ulaştırmaya devam ediyor.


Hafta sonu ilçedeki fırınlara dağıtılmak üzere 25 ton ekmeklik unu Telabyad Yerel Meclisi'ne teslim eden AFAD, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç olan bölgelerde kurarak ekmek ürettiği mobil ekmek tırına da 1 ton un teslim etti.


Bugün de Kızılay tarafından temin edilen 27 ton un, 40 kilogram maya, 40 kilogram tuz ile 200 kilogram ekmek poşeti, AFAD ve Kızılay işbirliğinde, ilçedeki fırınlara dağıtılmak üzere Telabyad Yerel Meclisi'ne teslim edildi.


İnsani yardımları teslim etmek için Telabyad'a geçen Kızılay'a ait üç araç ve sekiz personel, AFAD görevlilerinin nezaretinde yardımları dağıttı. - ŞANLIURFA

Telabyad, Kızılay, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:40 Kaynak: İHA
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