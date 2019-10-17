Son Dakika Haberleri: Telabyad'a SMO sevkiyatı
Son Dakika 3. Sayfa Telabyad'a SMO sevkiyatı

Telabyad'a SMO sevkiyatı

1 saat önce

Suriye Milli Ordu askerleri, arazi araçları üzerinde Akçakale ilçe merkezinde vatandaşları selamlayarak Telabyad'a gitti.

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Suriye Milli Ordu askerleri, arazi araçları üzerinde Akçakale ilçe merkezinde vatandaşları selamlayarak Telabyad'a gitti.


Barış Pınarı Harekatı'nda 9'uncu güne girildi. Harekatın 5'inci gününden meskun mahal çatışmalarının ardından Telabyad terör örgüttü PYD/ YPG'den alınmıştı. Terörden alınan ilçe merkezinin güney tarafına sevkiyatlar sürüyor. Ele geçirilen bölgelere Suriye Milli Ordusuna ait askerler yerleştiriliyor. Bu kapsamda SMO askerleri arazi araçları üzerinde Akçakale ilçe merkezinde vatandaşları selamlayarak konvoy halinde Telabyad'a gitti. - ŞANLIURFA

Telabyad, Akçakale, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:33 Kaynak: İHA
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