Son Dakika Haberleri: Telabyad'a SMO sevkiyatı
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Telabyad'a SMO sevkiyatı

2 gün önce

Suriye Milli Ordu askerleri, arazi araçları üzerinde Akçakale ilçe merkezinde vatandaşları selamlayarak Telabyad'a gitti.

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Suriye Milli Ordu askerleri, arazi araçları üzerinde Akçakale ilçe merkezinde vatandaşları selamlayarak Telabyad'a gitti.

Barış Pınarı Harekatı'nda 9'uncu güne girildi. Harekatın 5'inci gününden meskun mahal çatışmalarının ardından Telabyad terör örgüttü PYD/ YPG'den alınmıştı. Terörden alınan ilçe merkezinin güney tarafına sevkiyatlar sürüyor. Ele geçirilen bölgelere Suriye Milli Ordusuna ait askerler yerleştiriliyor. Bu kapsamda SMO askerleri arazi araçları üzerinde Akçakale ilçe merkezinde vatandaşları selamlayarak konvoy halinde Telabyad'a gitti.

(İHA)

Telabyad, Akçakale, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:45 Kaynak: İHA
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