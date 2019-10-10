Son Dakika Haberleri: Telabyad'a top atışları devam ediyor
Son Dakika 3. Sayfa Telabyad'a top atışları devam ediyor

Telabyad'a top atışları devam ediyor

20 dakika önce

Telabyad'a top atışları devam ediyorŞANLIURFA - PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatında Telabyad'a yapılan top atışları devam ediyor.

Telabyad'a top atışları devam ediyor

ŞANLIURFA - PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatında Telabyad'a yapılan top atışları devam ediyor.

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyine top atışları devam ediyor. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden yapılan top atışlarıyla terör örgütüne ait karargah ve mevziler yerle bir ediliyor. Türk topçusunun vurduğu yerlerden alevlerin yükseldiği gözlendi.

Telabyad'a top atışları devam ediyor

Telabyad, Suriye, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD'li senatörlerden skandal yaptırım listesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi de var
Milli Savunma Bakanlığı harekatın bilançosunu açıkladı: 181 hedefi ateş altına alındı Suriye'de YPG'li teröristlerin sivil kıyafet oyunu kameraya yansıdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump yorumu: Baskılar yüzünden tweet atıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 02:30:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Telabyad'a top atışları devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]