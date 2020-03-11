Telabyad Adliyesi hizmete girdi - Son Dakika
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Telabyad Adliyesi hizmete girdi

7 saat önce

Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin kontrolünde huzur ve güvenin sağlandığı Suriye'nin Telabyad kentinde, adaletin tesis edilmesi için tadilat ve tefrişat işlemleri tamamlanan adliye binası hizmete sunuldu.

Telabyad Adliyesi hizmete girdi, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin kontrolünde huzur ve güvenin sağlandığı Suriye'nin Telabyad kentinde, adaletin tesis edilmesi için tadilat ve tefrişat işlemleri tamamlanan adliye binası hizmete sunuldu.


Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde, Türkiye'deki kamu kuruluşlarının danışmanlık hizmeti sağladığı Telabyad Adliyesinde Suriyeli hakim, savcı ve personel göreve başladı. Medeni kanunun şer'i hukuka, diğer kanunların ise Suriye hukukuna göre uygulandığı Telabyad Adliyesinde, tüm mahkemeler başvuruları kabul ediyor.


Güvenliğin, Şurta adı verilen yerel polis gücü tarafından sağlandığı Telabyad Adliyesinin hizmete girmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Suriyeli hakim ve savcılar, Barış Pınarı Harekatı ile bölgelerine huzurun geldiğini, adalet mekanizmasının da devreye girmesi ile bölgedeki sosyal hayatın, eskisinden daha iyi olacağını düşündüklerini belirterek, Türkiye'ye teşekkür etti. - TEL ABYAD

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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