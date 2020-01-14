Telabyad'da 420 yerel polis göreve başladı - Son Dakika
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Telabyad'da 420 yerel polis göreve başladı

7 saat önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rakka kentine bağlı Telabyad ilçesinde genel güvenliği sağlamak için Türkiye'de eğitim gören 420 yerel polisi göreve başladı.

Telabyad'da 420 yerel polis göreve başladı, System.String[]

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rakka kentine bağlı Telabyad ilçesinde genel güvenliği sağlamak için Türkiye'de eğitim gören 420 yerel polisi göreve başladı.

Telabyad'da genel güvenliği sağlamak ve olası saldırıları önlemek için görevlendirilen 420 yerel polis, Türkiye'deki eğitimlerinin ardından göreve başladı. Yerel polisler, toplumsal olaylara müdahale, polis mevzuatı, genel disiplin, meskun mahal ve operasyon eğitimi, el yapımı patlayıcı imhası ile olay yeri inceleme konularında Türkiye'de yaklaşık 1 ay uygulamalı eğitimler aldı. Her sabah içtima yapan polisler, eğitimleri tekrarlayarak olaylara karşı mücadele için hazır bekliyorlar.

'BÖLGELERDE ASAYİŞİ SAĞLAYACAĞIZ'

Telabyad Emniyet Müdürü Fayiz Muhammed, "Türkiye'de yaklaşık bir ay boyunca eğitim aldık. Bugün itibariyle kent merkezinde 420 yerel güvenlik gücü olarak göreve başladık. Birimlere ayrılarak bölgede asayişi sağlayacağız" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:58 Kaynak: DHA
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